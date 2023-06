Anabolizzanti in palestra Patteggia la famiglia accusata di commerciarli

di Luca Fiorucci

Tre anni di reclusione, commutati in servizi socialmente utili a favore di un’associazione eugubina, e 15mila euro di multa per il figlio. Un anno e dieci mesi, con pena sospesa, 10 mila euro di multa per la moglie. Un anno e 8 mesi, pena sospesa, con una sanzione di 8mila euro per il padre. E, infine, un anno e sei mesi con 6mila euro di multa per la moglie. Con il patteggiamento degli imputati, che il giudice per le udienze preliminari, Margherita Amodeo, ha ratificato nell’udienza di ieri dopo l’accordo tra il difensore dei quattro, l’avvocato Ubaldo Minelli, e il pubblico ministero Mario Formisano, si chiude la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolta un’intera famiglia eugubina, accusata, a vario titolo di aver ricettato e commercializzato sostanze anabolizzanti e farmaci ad azione stupefacente destinati a bodybuilder e frequentatori di palestre. "In meno i un anno è stata definita la vicenda con patteggiamento che costituisce una pietra trombale sul passato e su condotte che sicuramente non saranno più poste in essere" ha commentato l’avvocato Minelli, sottolineando: "Ritengo che la scelta processuale operata abbia garantito al massimo i miei assistiti".

L’inchiesta sul traffico illegale di sostanze anabolizzanti nell’ottobre del 2022 aveva portato a individuare nei 4 parenti i presunti responsabili dell’approvvigionamento attraverso canali nazionali ed esteri e alla gestione delle spedizioni, in diverse regioni d’Italia, a clienti fidelizzati. I prodotti provenivano, in particolare, dalla Bulgaria. Intercettando gli scambi di messaggi su chat e piattaforme varie, i carabinieri del Nas avevano ricostruito la fitta rete commerciale che si avvaleva anche di due trasportatori, anche loro, all’epoca, raggiunti dall’ordinanza. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia, avevano portato a definire un volume d’affari di circa 300mila euro con oltre 1.800 spedizioni documentate in favore di circa 500 destinatari. Le perquisizioni avevano interessato 27 province.