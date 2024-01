Amministrative, partiti in campo. Stirati: "Nuova stagione politica. Accordi per evitare le primarie"

Il 2024 eugubino, politicamente parlando, sarà un anno molto intenso per lo svolgimento delle amministrative in programma nel mese di giugno. Per ora si sono mosse le liste civiche, incominciano a scendere in campo pure movimenti e partiti consolidati come i LeD (Liberi e democratici), vincitori delle ultime amministrative con la leadership del sindaco Filippo Stirati, e il Pd. Ieri mattina sono stati proprio i LeD, presso la sede di Borgo S. Lucia a tracciare un bilancio di questi dieci anni circa di governo cittadino. "Ci stiamo incontrando con alcune forze politiche – ha esordito la coordinatrice Maria Rita Rogari – alla ricerca di una condivisione di progetti. È importante una forza che riesca a coagulare principi e valori piuttosto che dividere, e noi vogliamo essere quella forza: il nostro intento è mettere a disposizione risorse ed esperienze". Erano presenti anche il vicesindaco Tasso e gli assessori Minelli, Damiani e Piergentili, oltre al sindaco Stirati che, dopo aver riassunto in maniera molto veloce e non approfondita – lo farà il 25 gennaio alle 17:30 presso l’ex refettorio della Biblioteca Sperelliana – i traguardi raggiunti in questi dieci anni di governo, ha parlato del futuro. "Si va verso una nuova stagione politica e verso nuove coalizioni – ha rimarcato Stirati –. Ora il centrosinistra deve fare un grande sforzo, credo che ci siano le condizioni per arrivare a accordi che possano evitare lo scenario delle primarie".

Di amministrative ha parlato, affidandosi ad un comunicato stampa del segretario Grilli, anche il Pd, agganciandosi all’appuntamento del 18 e 19 gennaio del Pd nazionale, quando i parlamentari dem si ritroveranno al Park Hotel Ai Cappuccini in una sorta di ritiro politico. "Una occasione di interlocuzione importante – si legge– per il PD di Gubbio, in una visione politica che intendiamo mettere a disposizione, anche in vista delle prossime comunali, promuovendo fin da subito un tavolo progettuale di lavoro aperto a tutti coloro che si riconoscono in questa visione riformista. La necessità è di incontrarci sulle idee, sui contenuti programmatici, partendo da ciò che unisce".