Amici della Musica: c’è il Trio Debussy alla Sala dei Notari

Il Trio Debussy (nella foto) è il protagonista del nuovo appuntamento della stagione della Amici della Musica con il concerto in programma stasera alle 20.30 alla Sala dei Notari. L’ensemble piemontese è formato da Piergiorgio Rosso, violino, Francesca Gosio, violoncello, e Antonio Valentino, pianoforte, ed è il più longevo trio italiano con pianoforte.

A Perugia proporrà due splendidi lavori del periodo romantico: il Trio n. 2 in fa maggiore op. 80 di Robert Schumann, e il Trio in mi bemolle maggiore op. 100, una delle maggiori pagine cameristiche di Franz Schubert, composto appena un anno prima della prematura scomparsa. Il Trio vanta un repertorio che comprende quasi 200 opere, da Haydn ai nostri giorni, e si è esibito per le principali società concertistiche italiane – tra cui gli Amici della Musica, tra il 1997 e il 1999, a Perugia, Todi e Trevi – e in sale prestigiose all’estero. Ha anche collaborato con il gruppo dei Manomanouche e con Paolo Conte, che ha rielaborato molti dei suoi brani strumentali per il Trio.Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com