’Amici del Fumetto’, Bellini lascia dopo 20 anni . Scelto il nuovo presidente: è Giulio Pasqui

Un nuovo corso per l’associazione "Amici del Fumetto" che ieri ha annunciato importanti cambiamenti nel suo direttivo: Gianfranco Bellini, dopo 20 anni di onorata guida, ha passato il testimone al nuovo presidente, Giulio Pasqui. Vent’anni di presidenza in cui Bellini ha saputo rendere grande un’idea nata da un gruppo di amici, appassionati di fumetto, anche grazie al legame con lo storico giornalista Vincenzo Mollica, divenuto cittadino onorario di Città di Castello nel 2022, che ha accresciuto il successo della mostra del fumetto. Dalla prima edizione nel 2003 in cui protagonista era Tex, all’ultima nel 2023 dedicata allo sceneggiatore Giancarlo Berardi. Il nuovo consiglio direttivo annunciato ieri è composto dal presidente Giulio Pasqui, Carlo Giombini vicepresidente e dai membri di diritto: lo stesso Bellini, Daniele Baldelli, Fabrizio "Fez" Duca (membri fondatori), Carlo Camillini e Ambra Argenti.

"È adesso il momento dei giovani ai quali lasciamo un grande patrimonio che hanno il dovere di tramandare e valorizzare, contiamo su di loro e sull’innovazione che porteranno a questa realtà", ha detto Bellini nel suo indirizzo di saluto. Nel corso della conferenza stampa l’associazione ha commissionato al grafico Fabrizio Manis la creazione di una nuova tessera socio. Tra le altre novità: l’associazione Amici del Fumetto presto diventerà Fondazione. "Questa transizione _ hanno spiegato _ segna un impegno ancora più profondo nella promozione dell’arte del fumetto e la valorizzazione della cultura visiva nella nostra comunità. La futura Fondazione continuerà a promuovere l’arte, a sostenere artisti emergenti e a creare connessioni culturali significative".