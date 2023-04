Amelia, riaperto lo svincolo sulla Umbro Laziale

Amelia (Terni), 22 aprile 2023 – Anas ha riaperto al traffico lo svincolo di Amelia, sulla strada statale 675 Umbro Laziale tra Terni e Orte, precedentemente chiuso in direzione Terni per lavori.

In corrispondenza dello svincolo è stato infatti ultimato ieri un altro cantiere che ha consentito di completare circa un chilometro di nuova pavimentazione con asfalto drenante, pari a circa 8.000 metri quadrati. L’intervento, analogamente agli altri in corso sulla rete Anas dell’Umbria, ha riguardato il risanamento profondo del corpo stradale per oltre 66 centimetri di profondità, con la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.

Nel dettaglio, si è provveduto: alla stabilizzazione a calce e cemento dello strato di fondazione stradale per uno spessore di 35 centimetri; alla realizzazione dello strato di base per uno spessore di 18 centimetri; alla realizzazione degli strati superficiali per ulteriori 13 centimetri comprensivi dello strato di usura drenante.

Sia il miglioramento dello strato di fondazione che la realizzazione dello strato di base sono stati eseguiti con tecniche che hanno consentito di riutilizzare il 100% dei materiali esistenti (stabilizzazione in situ e riciclaggio a freddo) evitando il conferimento in discarica di enormi quantità di materiale e riducendo contestualmente la quantità di materiale vergine necessaria alla realizzazione dell’intervento.

Dopo il ponte del 25 aprile il cantiere si sposterà in prossimità dello svincolo di Narni Scalo/Capitone, per risanare altri due chilometri di pavimentazione. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre sarà temporaneamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Narni Scalo/Capitone per chi viaggia in direzione Nord. In alternativa sarà possibile utilizzare l’uscita San Gemini. Il cronoprogramma prevede di accorciare il cantiere e riaprire la rampa dello svincolo entro tre settimane per poi completare il tratto restante entro giugno.

I lavori sono attivati nell’ambito del piano di riqualificazione e potenziamento della rete stradale Anas dell’Umbria, per un investimento complessivo di un miliardo di euro tra interventi ultimati, in corso e programmati.

Gli interventi riguardano prevalentemente il risanamento profondo della pavimentazione, il risanamento strutturale e il miglioramento sismico di ponti e viadotti, l’ammodernamento delle barriere di sicurezza, l’ammodernamento degli impianti tecnologici, la sostituzione della segnaletica e altre opere complementari.

Nel tratto umbro dell’itinerario E45 Anas ha ultimato il risanamento profondo della pavimentazione su 250 km di carreggiata sui 300 totali. Nel 2023 è previsto il completamento della pavimentazione su ulteriori 30 km.

Prosegue anche la realizzazione del nuovo spartitraffico centrale, completata su 45 km sui 150 totali. Nel 2022 è previsto il completamento di ulteriori 45 km. Si tratta di una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, alta 1,20 metri e capace di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti.

Per quanto riguarda infine il risanamento strutturale e miglioramento sismico di ponti e viadotti, sono stati ultimati 13 interventi ed è previsto il completamento di altri 6 interventi nel corso del 2023. L’ammodernamento degli impianti tecnologici in galleria è ultimato sul 100% delle gallerie previste, mentre la sostituzione della segnaletica, già eseguita al 70%, sarà ultimata entro il 2023.