Amelia, anziana derubata in casa I carabinieri denunciano la colf

AMELIA Colf incassa gli assegni dell’anziana che aiutava a svolgere le faccende domestiche. Una signora di 87 anni che si è accorta dell’ammanco di 3400 dal suo conto corrente e ha avvisato i carabinieri. Le indagini hanno permesso di accertare che il denaro era stato sottratto in due occasioni a marzo, attraverso altrettanti assegni che, solo all’esito di questi accertamenti preliminari, la vittima ha scoperto le fossero stati rubati dal suo libretto gelosamente custodito in casa. Destinataria di entrambi gli assegni è risultata essere una 45enne del posto che nei mesi precedenti era andata a casa dell’anziana per aiutarla nelle faccende domestiche. La donna, già nota alle forze dell’ordine per altri reati, è stata denunciata dai carabinieeri per la ricettazione degli assegni. Le indagini proseguono per verificare quello che è più di un sospetto: che sia stata propio la colf l’autrice del furto degli assegni per poi successivamente incassarli.