Amelia (Terni), 2 gennaio 2025 – Una donna del 1949 è stata trovata morta nella sua abitazione del centro storico di Amelia, in provincia di Terni. La donna non rispondeva ai parenti e per aprire la porta dell’appartamento è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto insieme a 118 e carabinieri. Sembra che le cause del decesso siano naturali .