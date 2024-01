Ambulanza fermata dal passaggio a livello: "Venti minuti d’attesa con il paziente a bordo"

Un’ambulanza, con dentro un paziente da trasportare in ospedale, rimasta bloccata da un passaggio a livello chiuso per venti minuti. Lo denuncia Sandro Piccinini, segretario del circolo Pd di marmore, in un esposto al procuratore della Repubblica, inviato per conoscenza a prefetto, questo e sindaco. Il passaggio a livello in questione è quello di Marmore, "che registra – si legge nell’esposto – fa tempo malfunzionamenti". "Tale impianto è controllato a distanza ed installato sulla ferrovia Terni-L’Aquila, che divide il centro abitato di Marmore in due almeno venti volte al giorno – si legge ancora –. Molto spesso si creano ritardi esasperati nella riapertura, che creano disagi evidenti ai cittadini, una situazione insopportabile e anche pericolosa".

"In particolare - sottolinea Piccinini – il giorno 25 gennaio, intorno alle ore 19.00-19.30, il passaggio a livello è rimasto chiuso per più di venti minuti rendendo di fatto impossibile il transito di due ambulanze. In particolar modo una delle due aveva a bordo un paziente da trasportare al nosocomio di Terni, mentre l’altra procedeva in direzione Piediluco. A ciò si aggiunge che le attuali segnaletiche installate che che contengono i numeri per la segnalazione verso Rfi sono esclusivamente in lingua italiana e possono risultare di difficile comprensione per i numerosi passeggeri dei treni e di eventuali veicoli in transito non di nazionalità italiana e che intendono recarsi in direzione Terni o ai siti turistici (Belvedere Superiore della Cascata delle Marmore-Lago di Piediluco, ecc.)"

Con l’esposto si chiede quindi l’accertamento dei fatti, frmulando denuncia-querela "nell’ipotesi in cui dagli accertamenti dovessero emergere fattispecie di reato per le quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte".