Ambito di caccia, è polemica: "L’organismo non funziona"

Il mondo venatorio è in agitazione in tutto l’Orvietano per quello che viene definito "il mancato funzionamento dell’ambito territoriale di caccia del ternano e orvietano". A farsi sentire è Massimo Tiracorrendo, appena riconfermato responsabile della sezione di Castelviscardo di Federcaccia. Il presidente e il direttivo dell’associazione mettono le mirino la dirigenza dell’ambito territoriale per la propria inerzia. "I nostri associati sono fortemente preoccupati del mancato funzionamento dell’Ambito territoriale di caccia malgrado le designazioni dei vari componenti come associazioni venatorie, ambientaliste, istituzioni e associazione degli agricoltori, fatte ormai da diversi mesi – dice Tiracorrendo – le colpe senz’altro non sono in capo alle associazioni venatorie ed in particolare a Federcaccia ma dipendono da dinamiche esterne, sicuramente politiche che hanno causato gravi ripercussioni al mondo venatorio e naturalistico in generale. A oggi "zero" ripopolamenti, "zero"gestione delle zone di ripopolamento e cattura, estrema confusione nella gestione della specie cinghiale, della selezione, ritardi su ritardi e non si vede a breve scadenza una interlocuzione con chi si dovrebbe gestire il territorio destinato all’attività venatoria".

Il presidente di Federcaccia ricorda che l’ambito territoriale viene in larga misura sostenuto soprattutto grazie ai contributi dei cacciatori del cui giudizio e delle cui esigenze dovrebbe dunque tenere conto. Intanto la prima iniziativa in programma tra qualche settimana da Federcaccia coinvolgerà le associazioni del territorio e sarà una "giornata ecologica" di recupero e salvaguardia dell’ambiente, ripulendo aree e strade provinciali dall’incivile abbandono di ogni tipo di rifiuto.

Nel frattempo l’associazione Amici della Terra di Orvieto se la prende con il sindaco di Acquapendente che ha dato il via all’abbattimento dei cinghiali nell’area naturale di monte Rufeno al confine con Allerona per ridurre i rischi della peste suina. "Pur riconoscendo la delicatezza della materia dal punto di vista sanitario, sociale ed economico, riteniamo che tale modalità di contenimento, che viene attuata in deroga delle vigenti norme di funzionamento dell’area protetta e delle misure di conservazione dei siti sia da evitare per le inevitabili azioni di disturbo all’interno dell’area protetta" dice l’associazione.

