Ambito di caccia, dopo la sentenza "Ci sarà avvicendamento ai vertici?"

TERNI - I consiglieri regionali della Lega (Puletti, Mancini e Castellari) in un’interrogazione all’assessore Roberto Morroni chiedono "se, alla luce della sentenza di appello 1582023 della Corte dei Conti, intenda procedere ad un avvicendamento immediato dei vertici dell’Ambito territoriale di caccia (Atc) della provincia di Terni". "Con sentenza 33845 del 2021, la Corte dei Conti ha respinto il ricorso presentato da alcuni degli amministratori dell’Atc 3 – sottolinea Puletti –, per evitare il risarcimento dei danni erariali che sarebbero stati provocati dalla loro gestione. La Corte dei Conti ha quindi confermato quanto deciso nel primo grado". Morroni ha risposto che "i pronunciamenti fanno riferimento a fatti dal 2009 al 2012. Il Comitato di gestione in oggetto ha cessato la propria attività nel 2013. Le condanne hanno previsto il solo risarcimento del danno. Gli organi di gestione sono stati rinnovati nel 2013 e nel 2019 ed è in corso il rinnovo di tutti i tre gli Atc umbri". Puletti ha replicato che "il vertice di Atc è ancora lo stesso, almeno nella presidenza".