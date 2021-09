Perugia, 25 settembre 2021 - Amanda Knox contro Matt Damon, tra i protagonisti del film 'Stillwater' ispirato alla sua storia. L'attore e divo di Hollywood è finito nel mirino della critica della giovane americana, prima arrestata e poi assolta per l'omicidio di Meredith Kercher, studentessa inglese dell'università di Perugia. A riferirlo è il settimanale 'Oggi'.

Nel film, Matt Damon interpreta un americano che ha una figlia in carcere a Marsiglia; lo stesso regista Tom McCarthy ha nominato Amanda Knox nelle interviste, dichiarando di essersi ispirato alla sua storia. La statunitense è rimasta contrariata per il fatto che abbiano usato il suo nome per pubblicizzare il film, avendo dichiarato di non riconoscersi nel personaggio interpretato da Abigail Breslin e nel padre, interpretato appunto da Matt Damon.