Alunni e docenti in visita da Varsavia

Fino all’8 marzo - nell’ambito delle attività di mobilità Erasmus plus - un gruppo di docenti e alunni della scuola secondaria di primo grado “Alighieri Pascoli“ sta accogliendo una delegazione proveniente dalla città di Varsavia. Un vero e proprio scambio che vede gli studenti e le loro famiglie ospitare i ragazzi polacchi. A loro volta, si prevede che entro fine 2024, 25 studenti tifernati accompagnati da alcuni docenti, saranno ospitati dagli amici polacchi nella loro città. Lunedì si è svolto un tour in città condotto con gli alunni della Dante che hanno svolto il ruolo di guide in lingua inglese, compreso il ricevimento in Comune per un saluto di benvenuto da parte delle autorità. Ieri marzo invece un laboratorio di cucina all’istituto Cavallotti con degustazione dei piatti realizzati sia dagli studenti italiani che polacchi. Per oggi è stato organizzato un mini tour dell’Umbria che avrà come mete principali le città di Assisi e Perugia mentre domani accoglienza in musica dei ragazzi polacchi da parte degli studenti delle classi IIA e IID che già da due anni condividono con loro un progetto di scambio di mail, lettere e video, poi visita al Museo Burri e alla biblioteca. Le insegnanti parlano "dell’opportunità fornita a studenti e docenti di Varsavia di apprezzare le ricchezze culturali del territorio". Previsto anche un momento di convivialità: famiglie, studenti, docenti e dirigente scolastico, condivideranno un importante momento insieme per far apprezzare le specialità culinarie della tradizione locale. L’esperienza di mobilità si concluderà nella sede Pascoli la mattina di venerdì 8 marzo con la partecipazione dei ragazzi polacchi e di quelli tifernati ad alcuni laboratori di lingua inglese e di arte, prima dei saluti e dell’arrivederci a Varsavia!