’Altrocioccolato’, una fine amara Salta il tradizionale evento di ottobre

Finale amaro per Altrocioccolato che scompare dal calendario delle manifestazioni di ottobre. L’evento dedicato al cioccolato e all’economia equo solidale che da 10 anni porta a Città di Castello i temi legati alla sostenibilità, quest’anno non ci sarà. Tra le motivazioni ci sarebbe il mancato accordo a livello tecnico organizzativo: Altrocioccolato infatti usava le stesse tensostrutture in centro storico della Mostra del Tartufo che però diventa Salone e cambia volto… Niente tensostrutture niente Altrocioccolato.

Insomma per ora non c’è alcun accordo, ma c’è – questo è sicuro – un vivace botta e risposta tra l’associazione UmbriaEquoSolidale e il Comune. "Non sappiamo se si tratti di incapacità di programmazione o di volontà politica, ma in piena estate, dopo mesi di sollecitazioni, l’amministrazione comunale non è stata in grado di dare risposte riguardo alla presenza o meno delle tensostrutture che avrebbero dovuto ospitare gli oltre 50 stand di Altrocioccolato. Ci è stato detto che gli ‘organizzatori del Tartufo’ avevano piani diversi sulla gestione degli spazi espositivi, ma non ci è stato consentito di incontrarli per pianificare insieme eventuali collaborazioni e sinergie", scrivono ancora da UmbriaEquosolidale. Ma il Comune ribatte a stretto giro di posta: "La nostra proposta avrebbe previsto, per il sostegno dell’iniziativa, le stesse disponibilità economiche concesse già negli anni precedenti. I referenti della manifestazione sono stati sollecitati più volte al confronto e spesso sono stati assenti… La cattiva organizzazione è da addebitare unicamente agli organizzatori dato che le risorse concordate da questa amministrazione sono state riconosciute ufficialmente: lo testimonia il bilancio comunale approvato a maggio 2023", scrive la giunta in una nota nella quale esterna la volontà di elaborare "un progetto alternativo per arricchire degnamente il week-end di ottobre che era stato riservato ad Altrocioccolato". "Sappiamo che la tensostruttura per il tartufo non ci sarà e il Comune sa bene che così avrebbe di fatto cancellato una kermesse come Altrocioccolato che negli anni ha richiamato la presenza di decine di migliaia di visitatori. Poteva andare in altro modo? Noi pensiamo di sì...", concludono gli organizzatori della manifestazione dedicata al cacao giusto e alle tematiche equosolidali, ma che portava in città artisti di strada, convegni e tanto colore.