Altrocioccolato contro tartufo: "Per noi niente tensostrutture ma il Salone ora le utilizza"

In centro storico è quasi tutto pronto per il Salone del Tartufo Bianco che dal primo al 5 novembre ospita, nelle tensostrutture allestite nelle principali piazze della città, l’evento legato alla trifola. E proprio le tensostrutture stanno diventando l’oggetto di una polemica con Altrocioccolato, manifestazione che invece è stata cancellata dal programma anche per via dei ‘tendoni’ che avrebbero dovuto ospitarla. "Dopo che il Comune ha asserito che non ci sarebbero state tensostrutture a disposizione di Altrocioccolato per l’edizione del 2023, causando di fatto l’annullamento della manifestazione, scopriamo ora che al Salone del Tartufo Bianco sono presenti le stesse tensostrutture con la stessa dimensione e stesso fornitore di sempre. Questo è surreale poiché a più riprese ci è stato detto che il tartufo, per esigenze di restyling, non avrebbe utilizzato quelle stesse tensostrutture", scrive in una nota Massimo Luciani, presidente UmbriaEquoSolidale che contesta pure gli allestimenti per Tiferno Comics. "Non riusciamo a contenere la delusione di aver visto trattare la nostra manifestazione come figlia di un dio minore", chiosa Luciani. A stretto giro di posta arriva la replica del sindaco Luca Secondi: "Le altre associazioni hanno pagato autonomamente le tensostrutture utilizzate per le manifestazioni che hanno organizzato. Il Comune, quindi, non ha trattato Altrocioccolato come figlio di un dio minore ma neanche come figlio di un dio maggiore rispetto alle altre iniziative. Siamo stati gli unici in Umbria a sostenere Altrocioccolato: nel 2023 non abbiamo potuto mettere a disposizione la tensostruttura, perché in quella fase l’organizzazione della Mostra del Tartufo non era stata ancora affidata e quindi, non eravamo in grado di prendere impegni".