Altro ponte e nuova strada per collegarsi a Sansepolcro

SAN GIUSTINO – I comuni di Sansepolcro e San Giustino hanno firmato un protocollo d’intesa per la gestione della futura viabilità di confine in connessione col secondo ponte sul Tevere. Un sistema di interventi finalizzati a scaricare e decongestionare il traffico sulla statale 73 Senese-Aretina che, oltre alla previsione del nuovo ponte sul Tevere, comprendeva per Sansepolcro anche la realizzazione della viabilità di connessione alla rete stradale esistente e di una nuova arteria di collegamento con il comune di San Giustino. "Per entrambi i centri il progetto si costituisce come alternativa principale alla strada Tiberina Tre Bis e un utile intervento integrativo al programma di opere e miglioramento della rete stradale. Con il protocollo – dicono i sindaci Fabrizio Innocenti e Paolo Fratini in una nota congiunta – inauguriamo un metodo di cooperazione per l’attuazione di tutti gli interventi necessari in un territorio che ha caratteri omogenei indipendentemente dai confini comunali e regionali, che spesso risultano solo formali limiti amministrativi". Il primo passo è stato fatto con la scelta di un tracciato e dei requisiti tecnici e funzionali di cui deve essere dotata la nuova infrastruttura che sarà funzionale sia alla mobilità veicolare che alla mobilità lenta ciclabile e pedonale. Una volta approvato il progetto di fattibilità, entrambi i comuni potranno essere pronti per partecipare a bandi di finanziamento e sviluppare la progettazione esecutiva e i lavori.