Altro colpo a San Vetturino. Chiesta la videosorveglianza

Furti nelle abitazioni a ripetizione in tutti i quartieri della città, con segnalazioni che emergono soprattutto dai social e dalle associazioni di quartiere. Gli ultimissimi episodi sono accaduti in zona San Vetturino, a Perugia – quartiere tra i più colpiti della città – e a Corciano, dove di tanto in tanto i topi di appartamento si rifanno vivi. Venendo al capoluogo, il fatto risale a sabato sera e la modalità è sempre la stessa: i ladri sono entrati tra le 17 e le 18, quando la donna – che vive in un’abitazione a due piani – era fuori casa. La proprietaria si è accorta però solo alle 23, quando è salita in camera dal piano terra per andare a dormire. Ha trovato la stanza a soqquadro e per questo ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il bottino, come accade quasi sempre, ha interessato alcuni oggetti che avevano un grande valore affettivo.

E proprio perché San Vetturino risulta essere uno dei quartieri più colpiti, che l’associazione per la Vigilanza di San Vetturino e il Comitato San Vetturino hanno incontrato il Comune per chiedere una partecipazione alla spesa della videosorveglianza. Il presidente del comitato, Gerardo Calvio ha spiegato che sono nove le telecamere che i residenti vorrebbero montare in alcune aree della zona: sei verrebbero finanziate dai residenti – che hanno già in carico la vigilanza privata – altre tre da Palazzo dei Priori. Calvio ha fatto notare però che per cavilli burocratici il Comune non può ottenere quei finanziamenti (si parla di una cifra inferiore a 5mila euro), mentre le associazioni avendo approfondito con accuratezza le norme, sostengono il contrario. All’incontro ha preso parte anche l’assessore Andrea Stafisso e ora è in corso una corrispondenza per chiarire definitivamente la questione. Gli altri furti sono stati invece segnalati a Corciano, nella zona del vecchi campo sportivo. Due gli appartamenti presi di mira all’interno di un palazzo a che qui i ladri sono entrati nel tardo pomeriggio con le abitazioni temporaneamente vuote. Le altre segnalazioni arrivano da altri quartieri che via via vengono presi di mira con costanza impressionante. E il caso di San Sisto, dove pochi giorni fa l’amministrazione ha organizzato un’assemblea pubblica per ascoltare le recriminazioni e le segnalazioni dei cittadini.