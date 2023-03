Altri candidati sindaco Ecco Masselli e Kenny

Centrodestra e centrosinistra vanno per ora in ordine sparso alle elezioni amministrative che, tra due mesi, ridisegneranno il volto del Comune. Pd e FdI rompono gli indugi e annunciano i propri candidati sindaco, in barba a eventuali accordi di coalizione (centrodestra) o di possibili “campi larghi“ (centrosinistra). Così mentre la Lega da giorni fa quadrato intorno alla ricandidatura del sindaco uscente Leonardo Latini, ecco che il partito di Giorgia Meloni gioca la carta, da tempo nascosta, di Orlando Masselli, attuale assessore comunale al bilancio. Il nome è stato indicato dal coordinatore regionale di FdI, il senatore Franco Zaffini, d’intesa con il commissario provinciale Paolo Alunni Pistoli. "Masselli - spiega Zaffini- è il nome che FdI mette a disposizione di Terni e della coalizione, consapevole della responsabilità che deriva dall’essere ampiamente primo partito del centrodestra e di Terni. Necessario mantenere la compagine di coalizione unita al fine di replicare l’esperienza di buon governo nazionale". E ora? Lega in ritirata? Possibile

Intanto a sinistra il Pd gioca la carta di Josè Maria Kenny, che questa mattina ufficializza la candidatura a sindaco. Incurante degli appelli da vari settori del centrosinistra, che già ha presentato i candidati sindaco Claudio Fiorelli (M5S) e Silvia Tobia (Potere al popolo), il Pd tira dritto. "La decisione è maturata - spiega il professor Kenny - soprattutto a seguito della manifestazione di sostengono ricevuta da diverse persone espressione di tanti settori e forze vive della società civile e da forze politiche". Tra i candidati sindaco c’è anche Stefano Bandecchi, presidente della Ternana.