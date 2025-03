Altre due scosse di assestamento dopo quella principale

FOLIGNO I sopralluoghi e i controlli della sala operativa del Centro regionale di Prociv sono andati avanti ieri tutto il giorno. La Prociv ha continuato a seguire costantemente l’evoluzione della situazione, in particolare le verifiche in corso da parte dei soggetti titolari dei fabbricati scolastici. Spello e Trevi oggi riapriranno le scuole, Foligno e Montefalco hanno deciso di prorogare. Il Centro regionale Prociv continuerà il monitoraggio degli eventi attraverso la Rete accelerometrica nazionale (Ran), gestita dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile (Dpc), che conta 38 sensori nel territorio umbro e riproduce in tempo reale i parametri di scuotimento indispensabili per individuare rapidamente le aree più colpite da un evento sismico. Dopo la scossa della scorsa notte, si sono verificati altri due eventi nell’area folignate, rilevabili solo in modo strumentale in quanto di magnitudo circa 1, di cui il primo alle 10.10 e il secondo alle 15.57.