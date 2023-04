"Altotevere con la nebbia che è sparita nel ternano"

PERUGIA – La presenza della diga in Alto Tevere ha influito sul microclima dell’Umbria. In che modo? "L’impatto antropico sul territorio è il principale fattore di influenza sui microclimi locali. Da qualche millennio – spiega Santini – stiamo modificando la composizione atmosferica ma soprattutto stiamo alterando la destinazione d’uso del territorio modificandone le caratteristiche. Lo facciamo in modo crescente, con l’agricoltura, i bacini artificiali, la deforestazione e l’urbanizzazione. Qualsiasi variazione antropica direttamente o indirettamente va ad incidere sull’ambiente e ad inserirsi in un complesso processo di variazione microclimatica. L’Alto Tevere ha visto ad esempio aumentare la nebbia, mentre la Conca Ternana l’ha vista quasi scomparire. Nel primo caso si è resa disponibile una maggiore superficie umida a contatto con l’aria, nel secondo caso, con la scomparsa di una fitta rete di piccoli canali superficiali, la si è sottratta. Ma le stesse colture agricole, nelle differenti tipologie, influiscono sui microclimi. Una volta sottratto del territorio alla natura, bisogna procedere con cautela".