Alto l’allarme sicurezza. Città nella morsa di furti e atti di vandalismo

Sicurezza a forte rischio a Orvieto. Mentre nel centro storico continuano incredibilmente a susseguirsi gli episodi di vandalismo ai danni delle auto, nella zona del Tamburino si registrano ancora furti nelle ville di campagna. Due fenomeni che si susseguono creando grande non solo grande allarme ma anche sconcerto nella popolazione, mentre le forze dell’ordine fanno quello che possono, ma non riescono ad interrompere nè l’uno né l’altro di questi fenomeni criminali.

L’ultimo atto di vandalismo è stato denunciato ieri mattina in commissariato. Il proprietario di una Opel, che la notte scorsa era stata lasciata parcheggiata in piazza Vivaria, ha dovuto prendere atto che era stato sfondato il lunotto del mezzo, con danni inesorabilmente ingenti. Lo stile è sempre lo stesso di quello che ha portato a decine di denunce analoghe negli ultimi mesi. Nelle scorse settimane un 25enne e un 27enne sono stati denunciati per una lunga serie di danneggiamenti e sono sospettati anche dei tre episodi gravissimi legati al lancio dei massi dalla rupe che hanno semi distrutto tre auto parcheggiate accanto alla chiesa della Madonna del Velo. A carico dei due ragazzi è stato fatto per ora solo un richiamo. E mentre i vandalismi continuano a disorientare gli abitanti del centro storico,

nel frattempo nella zona residenziale del Tamburino non conoscono sosta i furti nelle ville, che si susseguono da tempo. L’ultimo si è verificato venerdì pomeriggio intorno alle 17, con i ladri che sono entrai in azione ai danni di un’abitazione nell’area di San Valentino.

Un vicino di casa avrebbe anche esploso un colpo in aria prima dell’arrivo dei carabinieri, che stanno indagando sull’episodio e che non hanno confermato il particolare del colpo di fucile. Al Tamburino è il terzo colpo che viene messo a segno nel giro di un paio di mesi mentre i residenti continuano da anni ad invocare maggiori misure di sicurezza, a partire dal rafforzamento dell’illuminazione pubblica. Insomma una serie di episodi che tiene alto l’allarme sicurezza nella città, con il perdurare di furti e vandalismi.

Cla.Lat.