’Alternativa’ si prende tutto

TERNI – Maggioranza "bulgara" in Consiglio comunale per il sindaco Stefano Bandecchi e "monocolore", quello di Alternativa Popolare, sia in Giunta che nello stesso Consiglio. Le quattro liste che hanno sostenuto il primo cittadino nelle recenti elezioni ammiistrative si riuniscono in una sola, Alternativa Popolare appunto, che può quindi contare su 20 consiglieri sui 32 che formano complessivamente l’assemblea elettiva.

Guido Verdecchia è il presidente del gruppo consiliare di Alternativa Popolare a Palazzo Spada. "E’ una persona con spiccate qualità politiche e personali che di certo darà un contributo fattivo all’amministrazione comunale per la sua capacità di mediazione e le sue qualità di coordinamento – commenta il vicesindaco Riccardo Corridore, che ha anche la delega ai rapporti con il Consiglio comunale – I consiglieri comunali di Alternativa Popolare hanno infatti individuato in Guido Verdecchia il presidente del gruppo consiliare, composto da tutti i venti eletti. Al primo Consiglio comunale pertanto la maggioranza sarà rappresentata da un monocolore sia in Giunta che in Consiglio comunale".