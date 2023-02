TERNI "Dopo settimane di mormorii e veline sotto banco,

ecco il colpo di teatro che tutti a Terni sapevano: l’amministrazione Latini è paralizzata per le liti

interne alla Lega, che non ha votato gli atti portati dalla Giunta e dagli assessori (leghisti!) Salvati e Cini". Cosi Riccardo Corridore, coordinatore di Alternativa Popolare che sostiene la candidatura a sindaco di Stefano Bandecchi. "Tutto questo accade mentre la città è in piena crisi sociale e occupazionale - continua – e necessita di enormi sforzi per un suo rilancio. Un pessimo segnale che altro non è che la dimostrazione di ciò che sosteniamo da tempo: a Terni si fa poca politica e troppa mala amministrazione"