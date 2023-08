Alternanza scuola-lavoro per oltre 40 ragazzi

CITTA’ DI CASTELLO - Attualmente sono circa 40 i ragazzi dei percorsi di istruzione e formazione professionale attivati dal centro Bufalini nell’alternanza scuola-lavoro: "Sono impegnati nelle aziende della nostra vallata e non solo, poiché molti di loro provengono dalla Toscana (Sansepolcro, Anghiari e Arezzo) e anche dalle vicine Marche (Piobbico e Urbania)". Bilancio di "mezza estate" dell’attività della Bufalini in vista della ripresa a pieno regime a settembre con gli studenti che proseguono di fatto, anche in estate, il loro percorso a diretto contatto col mestiere. "Questi ragazzi – spiegano il presidente Giovanni Granci e il direttore Marco Menichetti - stanno lavorando in ristoranti, centri estetici, di acconciatura e in aziende metalmeccaniche. Dodici di loro, che stanno frequentando il terzo anno, al rientro a scuola a settembre sosterranno l’esame e otterranno la qualifica professionale; in seguito, potranno decidere se frequentare il quarto anno per il Diploma di istruzione e formazione professionale. Da settembre sarà possibile iscriversi al quarto anno, che rappresenta una novità e un importante opportunità formativa". Gli studenti del secondo anno, invece, possono decidere di proseguire nell’azienda dove hanno lavorato continuando, al tempo stesso, la loro formazione a scuola con la stipula di un contratto di apprendistato di primo livello che favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani tra i 15 e i 25 anni. La Scuola Bufalini ha avviato 3 percorsi di qualifica professionale per i ragazzi dai 16 anni (meccanica, ristorazione e acconciatura). Quest’anno inoltre attivati 4 corsi per "Addetto Saldatore qualificato", "Operatore di Help Desk - Service Desk Agent", "Corso per addetto alla conduzione di Trattori agricoli e forestali - a ruote a cingoli" e un altro di "Tecniche ripresa audio video e montaggio finale".