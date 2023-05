Alta voce Il festival degli editori indipendenti

Gli editori indipendenti si danno appuntamento a Perugia per tre giornate ad .. “Alta Voce“ . E’ questo il titolo del nuovissimo festival “dei libri belli, liberi e ribelli“ che in questo week-end, da venerdì 2 a domenica 4 giugno, terrà banco nel chiostro di San Fiorenzo, sede della Casa dell’Associazionismo in via della Viola: diventerà una piccola cittadella letteraria con gli stand di oltre trenta case editrici provenienti da tutta Italia allestiti nel chiostro e con un programma di incontri culturali, dibattiti, workshop e oltre sedici presentazioni di libri, che si terranno nel prato interno al chiostro e in caso di maltempo nelle sale al chiuso. Non mancheranno momenti di ristoro e socialità.

"Vogliamo costruire collettivamente e dal basso appuntamenti culturali capaci di conquistare spazio al di fuori da qualunque nicchia" hanno raccontato ieri Francesca Zinni, Matteo Minelli e Davide Gallucci (nella foto sopra) della casa editrice Cronache ribelli. "Questo festival – hanno proseguito – nasce dagli editori indipendenti e dalle loro esigenze per i lettori con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e confronto per avviare progetti comuni. Si punta anche a stabilire un legame con Perugia e le realtà cittadine". L’originalità dei contenuti, la pluralità delle voci, la ricchezza dei dibattiti, che vedranno protagoniste anche tante realtà del territorio, proseguono, "vogliono contribuire a creare un evento che sia innovativo e partecipato". L’ingresso al Festival è libero e gratuito con questi orari: venerdì dalle 14 alle 22, sabato e domenica dalle 10 alle 22.

Ecco allora alcuni appuntamenti da segnalare con il programma completo sul sito www.altavoce.org. Venerdì alle 15 primo incontro dedicato a Dino Frisullo, Aldo Capitini e Paolo Vinti, “da Perugia per rivoluzionare il mondo“. Alle 19 arriverà Fausto Bertinotti per riflettere sulla dissoluzione dei processi di partecipazione democratica. Grande attesa per tre autori di forte richiamo: sabato alle 16 Vittorio Giacopini parlerà del percorso narrativo di Bruno Traven, alle 19 sarà ospite Marco Steiner, scrittore e storico collaboratore di Hugo Pratt che racconterà “Corto Maltese. Il desiderio di essere libero“, domenica alle 16 Vanni Santoni presenterà il suo ultimo libro “Dilaga ovunque“ sulla storia dei graffiti. Sono previsti anche forum degli editori per fare il punto sulle logiche della distribuzione e la sopravvivenza delle librerie indipendenti.

Sofia Coletti