Alta Velocità, patto con la Toscana L’Altotevere sostiene Rigutino

L’Altotevere sta con Rigutino e stringe un patto con la Toscana per l’alta velocità. Ieri mattina i sindaci della Valtiberina e dell’Altotevere si sono incontrati a Città di Castello e hanno sottoscritto un intento comune per dire sì all’ipotesi Rigutino (Ar) come sede della stazione ferroviaria MedioEtruria: "Una stazione strategica per una macro-area con quasi un milione e mezzo di abitanti, con più di 20 mila imprese e una forte propensione turistica".

Per la vallata la giusta collocazione non può essere che Rigutino: "unica soluzione che consentirebbe l’interscambio ferro-ferro alla stazione di Frassineto con la linea lenta Roma–Firenze e sulla base degli studi tecnici effettuati andrebbe a servire anche molti più utenti rispetto alle altre soluzioni di Creti e Chiusi".

Un bacino di utenza simile a quello che ha permesso la realizzazione della stazione di Reggio Emilia - Mediopadana AV, hanno chiarito gli amministratori. All’incontro c’erano i sindaci di Città di Castello Luca Secondi, Paolo Fratini di San Giustino, Enea Paladino di Citerna, Mirco Rinaldi di Montone, Gianluca Moscioni di Lisciano Niccone, l’assessore di Monte Santa Maria Tiberina Gregorio Severini in rappresentanza dei comuni del versante umbro; per la Valtiberina Toscana, il sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri che guida la delegazione dei comuni di Sansepolcro, Monterchi e Pieve Santo Stefano.

Presenti all’incontro anche i rappresentanti del comitato "Sava", Domenico Alberti e Corrado Chieli. I comuni dell’Alto Tevere di Toscana e Umbria – è scritto nel documento congiunto - seguono con molta attenzione il dibattito sulla stazione ferroviaria Medioetruria e sollecitano la definitiva approvazione e progettazione della stazione sulla linea ferroviaria di Alta velocità che unisce Milano a Salerno. La nuova stazione Medio Etruria, renderebbe più accessibili ai turisti le zone interne e potrebbe avvicinare le imprese ai mercati di riferimento.

Questo patto per l’alta velocità si inserisce nel filone già aperto tra Umbria e Toscana sulla proposta di Valtiberina come Capitale italiana della Cultura 2026, ma anche su diga di Montedoglio, E78 ed ex Fcu tutti pronti a fare fronte comune.