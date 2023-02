Alta tensioni nelle carceri umbre Delmastro rassicura gli agenti

di Luca Fiorucci

Sovraffollamento e polizia penitenziaria sottorganico. Sono i due aspetti fondamentali di criticità per il sistema carcerario italiano. Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, in Umbria per visitare gli istituti presenti nella regione, insieme al sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco. Problematiche, non nuove, a cui gli istituti umbri non sono esenti. Come non sono esenti da episodi di violenza che hanno come vittime gli agenti in servizio, in un crescendo quotidiano per il quale i sindacati hanno più volte chiesto un intervento. E l’intervento, una prima azione, con la visita del sottosegretario, c’è stato. Il presidente della commissione Sanità del Senato, Franco Zaffini, che era parte della delegazione insieme alla presidente della Commissione Sanità della Regione Umbria, Eleonora Pace, lo sottolinea uscendo dalla casa circondariale di Capanne, prima tappa della visita istituzionale: "Abbiamo affrontato il fenomeno delle aggressioni agli agenti nelle carceri con una velocità come in passato non è mai avvenuto. Abbiamo ascoltato le criticità, affronteremo anche la problematica della Rems nei prossimi giorni con la Regione e con l’assessorato alla Sanità".

Rems, ovvero le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono destinate ai detenuti psichiatrici e che in Umbria non c’è. Necessaria, secondo i sindacati, e citata nel suo intervento anche dal procuratore generale Sergio Sottani nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Ed, inevitabilmente, la questione è stata al centro degli incontri di ieri, essendo parte importante del problema. Che passa anche per il numero, sotto livello, degli agenti di polizia penitenziaria. "Pur in una Finanziaria di sangue e di guerra – ha spiegato il sottosegretario – siamo riusciti a dare un importante segnale alla polizia penitenziaria con 1000 assunzioni extra, oltre a quelle previste nel piano triennale delle assunzioni".

Poi la questione dei numeri, quelli dei detenuti. "Per quanto riguarda il sovraffollamento – ha detto Delmastro – il refrain mentale non è quello di svuotacarceri", ma una strada da percorre è quella, "per esempio, delle esecuzioni penali nel Paese di provenienza. Se considerate che in Italia ci sono 20mila detenuti stranieri che costano 137 euro al giorno, e lo moltiplicate per 365 giorni, ecco che abbiamo già anche trovato i soldi per un enorme piano di edilizia penitenziaria". "Altro grande tema su cui dobbiamo dare una risposta è quello della riforma sanitaria. Dobbiamo fare subito le Rems – ha confermato -il sottosegretario - È giusto chiudere ospedali pediatrici, non è giusto mettere detenuti psichiatrici nei padiglioni normali a flagellare la vita degli altri detenuti e degli agenti".

E poi i trasferimenti extra distrettuali dei detenuti: "Chi combina disastri fuori e continua a farli anche dentro il carcere, deve essere subito trasferito perché non possiamo permettere che le agenti e gli agenti dopo una settimana, un mese, si trovino di fronte nuovamente le stesse persone che li hanno aggredite". Sul 41 bis è stato eloquente: "Nessun passo indietro su uno strumento voluto dai giudici Falcone e Borsellino per contrastare la criminalità organizzata. Scioperare è legittimo, ma su questo non cambiamo idea".