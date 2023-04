Alta tensione sull’ospedale Il Pd: "Va potenziata cardiologia" La Regione replica: "Insostenibile"

Il Partito democratico continua a dirsi convinto che il rilancio dell’ospedale di Orvieto passi anche e sopratutto per un rafforzamento del reparto di cardiologia e che questa debba essere collegato all’attivazione del servizio di emodinamica. Per questo, nel Consiglio comunale che si svolgerà oggi verrà discussa la mozione che chiede questo investimento da parte della Regione sul Santa Maria della Stella.

A firmarla sono l’ex sindaco Giuseppe Germani (nella foto), insieme ai consiglieri Federico Giovannini, Martina Mescolini, Cristina Croce e l’altro esponente della minoranza Franco Raimondo Barbabella. Il servizio di emodinamica che comporterebbe un investimento da parte regionale di circa due milioni e mezzo, consentirebbe di evitare il ricorso al reparto di cardiologia di Terni per interventi cardiovascolari di urgenza. "Questo investimento oltre a colmare un deficit sanitario importante nell’area orvietana, potrebbe diventare il punto di riferimento ospedaliero più vicino per i malati acuti provenienti anche da altri territori come quelli della bassa Toscana e dell’alto Lazio sia per la minore distanza rispetto ai laboratori di emodinamica di loro riferimento, sia per i migliori collegamenti stradali con un bacino di utenza ipotetica di circa 100mila individui, con un volume di lavoro di circa 250 angioplastiche coronarie l’anno, cui andrebbero aggiunte le procedure coronografiche di tipo diagnostico", dicono i consiglieri di centrosinistra.

Una chiusura totale verso l’emodinamica di Orvieto era tuttavia già venuta da parte dell’assessore regionale Roberto Morroni, secondo cui "strutturare un laboratorio di emodinamica nell’ospedale di Orvieto, che ha cronici problemi di reclutamento di medici cardiologi, non è sostenibile per l’appropriatezza degli interventi e per l’impegno economico che sarebbe richiesto. Infatti avremmo due emodinamiche in un bacino inferiore a 300mila abitanti, cosa che comporterebbe rischio per la qualità e la sicurezza delle cure".

Cla.Lat.