Alta formazione e Università. C’è il convegno

Un unanimismo inedito e confortante. Tutte le associazioni cittadine hanno dato la loro adesione al convegno sul tema dell’alta formazione e del polo universitario in programma nell’auditorium della fondazione Cassa di risparmio di Orvieto il 9 marzo alle 17.30. Al dibattito ci saranno infatti i rappresentanti delle associazioni di categoria (Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Federalbeghi, Confagricoltura) e le associazioni culturali (Unitre, Cts Cittadinanza territorio sviluppo, Abitare Orvieto, Age associazione dei genitori, associazione Apertamento Orvieto, Isao, Cantiere Orvieto, Fidapa, il Pensiero, Prometeo Orvieto, Orvieto città del Corpus Domini). Il convegno è dedicato alla memoria del grande imprenditore orvietano Eugenio Fumi, indimenticabile fondatore e amministratore di Itelco. I temi in discussione grazie alla partecipazione di una parterre di importanti relatori, saranno quelle delle strategie da adottare per realizzare un vero polo universitario, l’analisi sulle prospettive del Centro studi in funzione della sua implementazione e, in generale, la formazione superiore con particolare attenzione agli Istituti tecnici superiori da collegare al sistema economico territoriale.