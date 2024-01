Alta chirurgia a Branca. Defibrillatore sottocutaneo installato a un ragazzo

L’ospedale di Branca, nonostante i problemi comuni a tante strutture sanitarie, si conferma in continuo miglioramento e aggiornamento. Nei giorni scorsi, proprio nel presidio ospedaliero del comprensorio eugubino-gualdese, è stato installato il primo impianto di defibrillatore sottocutaneo in un giovane paziente affetto da cardiopatia ischemica cronica con severa riduzione della funzione contrattile. Ad eseguire l’intervento è stata l’equipe di Aritmologia – composta dai dottori Fabrizio Pagnotta e Nicolò Sisti e dall’infermiere Marco Cambiotti – inserita all’interno della struttura di Cardiologia di Branca ed il cui direttore facente funzioni è il dottor Euro Antonio Capponi. In Italia il dispositivo si usa da oltre dieci anni per prevenire la morte cardiaca improvvisa: la differenza con il tradizionale defibrillatore trans-venoso sta nell’essere totalmente applicato a livello sottocutaneo.

Questa particolarità – viene spiegato dall’ospedale – "riduce soprattutto il rischio di infezione e di complicanze legate all’elettrocatetere quando applicato per via trans-venosa come, ad esempio, maggior rischio di fratture dello stesso, di shock inappropriati, trombosi e fibrosi intravascolare venosa ostruttiva". Il dottor Fabrizio Pagnotta esprime grande soddisfazione: "La possibilità di impiantare anche questo particolare tipo di defibrillatore ci permetterà di allinearci con gli altri centri aritmologici umbri ed italiani, potendo garantire il giusto dispositivo, trans-venoso o sottocutaneo, per ogni tipologia di paziente che incontreremo nella nostra pratica clinica". Un ringraziamento che si estende a tutti coloro che hanno partecipato all’operazione: "L’ottima riuscita della procedura è stata possibile grazie anche al supporto anestesiologico da parte del personale di sala operatoria, che ci ha permesso di eseguire l’impianto con un’efficace analgesia endovenosa congiuntamente all’anestesia loco-regionale da noi praticata, evitando la sedazione generale. Ringraziamo – conclude Pagnotta – la Direzione sanitaria, il nostro primario facente funzione Euro Antonio Capponi ed il nostro coordinatore Simone Cappannelli che hanno reso possibile la pianificazione, il coordinamento delle varie figure coinvolte e l’espletamento della procedura in maniera ottimale".