Alluvione, ristori in arrivo per aziende e cittadini

In arrivo i ristori per i cittadini e le aziende agricole colpite dall’alluvione del 2022. Ad assicurarlo è il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco (nella foto), interessatosi dell’argomento. "Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha decretato che le avversità atmosferiche che hanno colpito l’Umbria nel settembre 2022 hanno avuto carattere di eccezionalità.

Questo - dice Prisco - consentirà di rispondere alle richieste di ristoro di cittadini e aziende agricole ricadenti nei comuni di Citta di Castello, Gubbio, Montone, Pietralunga e Umbertide, che hanno subìto danni per le forti piogge e le alluvioni di quei giorni. Un risultato – continua Prisco - che risponde in tempi certi alle difficoltà di numerose attività produttive della provincia di Perugia, che in poche ore videro messa a serio rischio la continuità aziendale". I danni che le piogge ingenti dello scorso settembre avevano provocato sull’Umbria erano stati ingenti. Molti i comuni messi letteralmente in ginocchio, tanto che non erano mancate le polemiche sulle concessioni dei ristori e sulla richiesta della calamità naturale, da parte della Regione. Dopo la concessione dello stato di calamità, i cittadini dovevano poi inviare domande, attraverso l’apposita modulistica messa a disposizione dalla Regione.

Le domande andavano presentate entro il 4 gennaio scorso, come da termine previsto dall’ordinanza emessa. Diversi anche i fondi messi a disposizione da Regione e Governo per far fronte, nell’immediato, ai danni.