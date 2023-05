Alluvione in Romagna, la nostra regione invia uomini in soccorso

PERUGIA – A causa dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna, la Regione ha risposto immediatamente mettendo a disposizione una squadra di quattro volontari soccorritori fluvialialluvionale dotati di gommone e specifiche attrezzature dell’Associazione volontari carabinieri in congedo di Spoleto che si è resa immediatamente operativa ed ha raggiunto ieri la destinazione mettendosi a disposizione del sindaco di Cesena e del coordinatore operativo delle operazioni di soccorso. Contestualmente dall’Umbria, al momento, sono partite due squadre del Soccorso alpino e speleologico composte da tecnici e sanitari, che stanno già operando per supportare le operazioni di soccorso. "Appena la situazione idrogeologica consentirà di valutare meglio le necessità, la Regione è come sempre disponibile ad attivare ulteriori aiuti in coordinamento col dipartimento nazionale di Protezione civile e i territori interessati. Per quanto riguarda l’Umbria, la situazione dei fiumi è al momento sotto controllo".