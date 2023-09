Alluvione, ecco i soldi In arrivo i contributi per famiglie e imprese

La Regione Umbria ha approvato i criteri per l’erogazione di contributi in favore di famiglie ed imprese residenti nei comuni di Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo danneggiate dalla drammatica alluvione del 15-16 settembre dello scorso anno. E’ quanto fanno sapere con un loro comunicato il capogruppo Lega Umbria Stefano Pastorelli, il segretario ed il vice segretario comunale Lega Gubbio Luca Ramacci e Micaela Parlagreco unitamente ai consiglieri comunali Michele Carini e Sabina Venturi.

Nel documento si spiega tra l’altro: "Un contributo fino a 5mila euro per i nuclei familiari e fino a 20mila euro per le attività economiche e produttive: la Regione Umbria ha approvato i criteri e le procedure per l’erogazione dei contributi per il ristoro dei danni ai privati ed alle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che il 15 settembre 2022 hanno colpito Gubbio, Pietralunga e Scheggia e Pascelupo (nella foto).

"Il decreto che sarà pubblicato nei prossimi giorni - annuncia Pastorelli – è frutto dell’impegno congiunto del Governo nazionale e della Giunta Tesei e sottolinea la grande attenzione che è stata posta dalle istituzioni nei confronti di un territorio martoriato dagli eventi atmosferici straordinari di un anno fa causando "gravi danni agli edifici pubblici e privati, alle attività economiche e produttive, alle infrastrutture viarie e alla rete dei servizi essenziali. Un lavoro in sinergia svolto su più livelli istituzionali, che ha consentito di garantire risposte adeguate alle criticità esistenti".

Nel dettaglio sono stati previsti fino a 5mila euro per ogni nucleo familiare la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale e fino a 20mila euro per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive danneggiate.

"Con questi ulteriori interventi – conclude la nota – si compie un altro passo avanti nel percorso di rilancio delle zone dell’Alto Chiascio in Umbria colpite dal violento nubifragio che si affianca a tutte le iniziative di varia natura messe in campo per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, per la realizzazione di interventi per la tutela della sicurezza pubblica e per il recupero dei beni culturali e paesaggistici".