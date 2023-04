All’Umbriafiere torna la Mostra nazionale d’Antiquariato di Assisi

Umbriafiere, dopo tre anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria, tornerà a ospitare la Mostra nazionale d’Antiquariato di Assisi, che si presenterà al pubblico con un nome, un’immagine e un assetto organizzativo rinnovati. La nuova denominazione è Amab - Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra e si svolgerà dal 22 aprile al 1° maggio 2023. Il mantenimento di una continuità nei rapporti con gli espositori, con i visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, e il desiderio di supportare economicamente gli operatori del settore e l’economia del territorio, costituiscono gli intenti principali che guidano i nuovi organizzatori della Società Eventi Arte srls. "Siamo fortemente determinati a far sì che Amab entri nel cuore degli appassionati dell’arte – dichiarano i nuovi organizzatori Emo e Leonardo Antinori Petrini – che definiscono questo rinnovato appuntamento un evento da non mancare per apprezzare la nostra segreta e bellissima Umbria".

Settanta prestigiose gallerie di arte antica, moderna e contemporanea saranno le protagoniste della mostra, in un ideale collegamento fra modernità e tradizione, in altrettanti stand allestiti in spazi espositivi completamente rinnovati. L’esposizione presenta infatti anche una sezione dedicata all’arte contemporanea. Gli artisti Gabriella Barbonari, Mauro Bordini, Stefano Chiacchella, Stefania Rosichetti e Saverio Spoldi, riuniti nello stand "Prospettive Umbre d’autore", dedicheranno un omaggio al Perugino, "Pietro Vannucci, i suoi luoghi e i suoi cieli", in una performance che li vedrà dipingere a tre metri di altezza, su piattaforme messe in sicurezza. L’opera sarà completata entro il 1° maggio, giorno di chiusura di Amab. Le tele saranno fissate su torri metalliche, che conferiranno grande spettacolarità all’azione artistica. Oggi, alle 12.30, a Perugia, nella sala Fiume di Palazzo Donini, la presentazione ufficiale.