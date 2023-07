Giornata ricca di proiezioni e incontri all’Umbria Film Festival di Montone che oggi ospita una grande ospite internzionale: è la regista iraniana Sepideh Farsi che alle 22 sarà in piazza San Francesco per presentare al pubblico la prima visione italiana del suo film (il primo d’animazione) “La sirene“, ambientato ad Abadan, capitale dell’industria petrolifera, che nel 1980 resistette all’assedio iracheno. Prima, dalle 21.15, si vedranno i corti per bambini mentre dalle 16.30 al Teatro San Fedele verrrano proiettati i nove lavori finalisti di “AmarCorti“, la competizione per i corti italiani con una giuria specializzata che domani decreterà il vincitore