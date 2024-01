All’ospedale un macchinario all’avanguardia

GUBBIO – Il mondo del volontariato continua a manifestare vicinanza e solidarietà alla struttura sanitaria comprensoriale eugubino-gualdese, con donazioni che tendono a qualificare sempre più servizi e strumentazioni. Ieri mattina infatti El.Ba. Associazione Elisabetta Barbetti odv, presieduta da Elisabetta Bedini, con una semplice cerimonia svoltasi nell’auditorium, ha donato all’Ospedale di Branca, il primo in Umbria ad averla a disposizione, una Sonda ecografica Wireless Scanner convex, dotata di software per calcoli, per emergenza ostetrica, ginecologica e urologica. La strumentazione è stata consegnata dalla presidente Bedini, a Teresa Tedesco, direttrice del presidio ospedaliero, presenti medici e personale di ostetricia e ginecologia. C’erano i genitori di Elisabetta Barbetti, prematuramente scomparsa anni fa a seguito di un incidente stradale. Per onorarne la memoria è nata l’Associazione che ne porta il nome.