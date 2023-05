All’Oratorio Salesiano c’è la Palestra digitale

GUALDO TADINO – "La palestra digitale", dedicata ai temi della robotica, stampa 3 D, videogiochi, previsioni meteo ed altro, con stand anche interattivi, è aperta oggi nei locali dell’Oratorio salesiano. Dalle 9 alle 18, con ingresso libero per tutti. E’organizzata dalle associazioni ’Gualdo digitale’ ed ’Educare alla vita buona’, coinvolge diversi istituti scolastici dell’intero comprensorio appenninico, da Scheggia a Valtopina.

Dopo brevi sessioni tematiche su progetti digitali, alle 11, nel teatro Don Bosco, c’è un convegno sulle sfide dell’economia digitale e dell’intelligenza artificiale e viene anche presentato il progetto "P-TREE", selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa, di cui grande anima è il professor Giovanni Carlotti.

Vi partecipano esperti come i professori Luca Gammaitoni e Paolo Valigi dell’Università di Perugia, e l’ingegner Marco Matarazzi, fondatore e leader dell’impresa innovativa Slope. Si parlerà anche di rilancio del territorio alla presenza di sindaci e dirigenti scolastici. Altre sessioni tematiche proseguiranno nel pomeriggio con esperti: alle 14,30 si spiegherà come realizzare un analemme solare; alle 15 delle previsioni meteo e dei loro limiti; alle 15.30 di come utilizzare la fresatrice a controllo numerico per lavorare il legno; alle 16 degli ultimi sviluppi nel mondo delle criptovalute.

Alberto Cecconi