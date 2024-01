Allontanato dalla casa dei genitori. Ma lui continua a maltrattarli

Aveva conservato le chiavi di casa e continuava ad andare nell’abitazione dove vivono tuttora i genitori e dalla quale era stato allontanato per i ripetuti episodi di maltrattamento che lo avevano visto protagonista. Non era bastata la misura preventiva disposta dal giudice per le indagini preliminari, non erano serviti i precedenti provvedimenti a suo carico per episodi dello stesso genere. Dopo la notifica del provvedimento a gennaio, secondo quanto ricostruito dalla questura, la situazione era tornata ad essere quella di tutti i giorni. Maltrattamenti ripetuti, praticamente quotidiani ai danni della madre e del padre che, per paura di conseguenze ancora più gravi, non avevano denunciato il figlio alla polizia. Figlio che, ora si trova in carcere, visto che la polizia, dopo aver verificato se l’uomo, 47enne di origine sudamericana, rispettasse o meno le prescrizione a cui era sottoposto, ha appurato che, al contrario, l’uomo continuava in tutto e per tutto nei suoi atteggiamenti e nelle violenze non solo psicologiche. Il 47enne, infatti, era stato allontanato da casa dopo essere stato accusato di maltrattamenti aggravati, lesioni volontarie aggravate ed estorsione. Ma, come accertato, oltre a disporre a suo piacimento dell’abitazione di famiglia, non avendo mai “mollato“ le chiavi del portone, avrebbe continuato a maltrattare i genitori, incurante della situazione precedente e delle misure già adottate nei suoi confronti.

Ulteriori accertamenti, inoltre, avevano verificato procedimenti a suo carico già nel 2020, 2021 e 2022. Di fronte a queste risultanze, la Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto che il provvedimento nei suoi confronti venisse aggravato di fronte alla sua inadeguatezza. Il giudice per le indagini preliminari, ritenendo la sola soluzione possibile per evitare concretamente ulteriori contatti con i genitori e, di conseguenza, tutelarli da ulteriori presunte angherie, ha disposto nei confronti del 47enne la custodia cautelare in carcere che è stata notificata dalla polizia in questi giorni.

elleffe