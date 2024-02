Allontanamento e braccialetto elettronico

Allontanato dalla casa di famiglia e denunciato a causa dei maltrattamenti che infliggeva alla moglie e alla figlia. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Castel Viscardo nei confronti di uno straniero di quarantatre anni. L’attività d’indagine, scaturita a seguito di numerosi interventi dell’Arma all’interno dell’abitazione del nucleo familiare, ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato in relazione ai comportamenti che era solito ripete nei confronti della moglie e della figlia, fin dal mese di giugno 2023 e divenuti più gravi e frequenti verso la fine di dicembre, causando in entrambe una situazione di disagio psicologico derivante dai continui atteggiamenti umilianti ed aggressivi dell’uomo il quale pretendeva che le due svolgessero solo i lavori di casa senza dedicarsi ad altre attività, sia lavorative che scolastiche.

Per garantire una maggior tutela nei confronti delle vittime, il giudice di Terni ha disposto anche l’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti dell’indagato quarantatreenne.

Un fenomeno purtroppo sempre in crescita quello dei maltrattamenti in famiglia. Come sono in crescita, per fortuna, anche le denunce delle donne che scelgono di sottrarre se stesse e i figli al calvario che vivono tra le quattro mura domestiche chiedendo aiuto alle forze dell’ordine.