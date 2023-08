Alloggio popolare negato Spiraglio dopo l’Sos di un padre disperato

Regione e Comune intervengono sul caso di un padre di famiglia disperato per la mancata assegnazione dell’alloggio popolare. Sulla vicenda prendono posizione l’assessore regionale alle politiche della casa, Enrico Melasecche, e Viviana Altamura, assessora comunale al welfare. "Una famiglia il cui padre è disperato e dichiara lo sciopero della fame perché non riesce più ad andare avanti – dice Melasecche –. Contattato sui social, ho deciso di riceverli nel mio ufficio a Terni, nella sede della Regione al Cmm. Una famiglia di cinque componenti, i due genitori e tre figli, in cui lavora solo la madre con un reddito modesto; il padre ed un figlio sono invalidi".

"Ho ascoltato i loro problemi – aggiunge –, ho attivato tutto quanto era nelle mie possibilità. La situazione debitoria merita di essere messa sotto osservazione, per cui ho preso contatto con Fausto Cardella, presidente della Fondazione Umbria contro l’usura". Melasecche fa il punto sul bando di assegnazione, che entro metà settembre sarà votato dalla Regione e inviato ai Comuni. "Necessiterebbe tuttavia qualche mese – continua – per giungere alla consegna alla famiglia che da tre anni ha diritto ad un appartamento di cui è risultata già assegnataria. Il sindaco Bandecchi, in questi casi di palese emergenza abitativa, può procedere, in collaborazione con Ater che è disponibile, alla consegna delle chiavi di uno degli appartamenti riqualificati a disposizione del Comune".

"Seguo la famiglia da quando mi sono insediata – afferma Altamura –, mi sono adoperata subito, come possono testimoniare i diretti interessati, per mettere in campo tutto quanto mi fosse possibile per aiutarli.L’amministrazione comunale c’è e si fa carico delle situazioni. Ad oggi il bando Ater è bloccato e stiamo aspettando indicazioni dalla Regione. Però se l’assessore Melasecche ha pronta una soluzione sarei ben lieta di condividerla anche per tutti gli altri casi limite, purtroppo anche più gravi di quello in oggetto".