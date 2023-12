ORVIETO Sei milioni di euro volatilizzati nel giro di alcuni mesi. Il possibile finanziamento che la Regione aveva messo a disposizione del Comune tramite l’Ater, l’Agenzia territoriale per l’edilizia residenziale, per realizzare interventi abitativi non esiste più. O meglio, l’Ater utilizzerà quei soldi in altre zone della regione dove ci sono emergenze abitative sostanziose, soprattutto nei centri maggiori come Perugia e Terni. Il tema del possibile investimento su Orvieto si era posto lo scorso anno quando l’assessore regionale Enrico Melasecche aveva messo a disposizione di Orvieto una somma di sei milioni, equivalenti ad interventi di edilizia residenziali tali da azzerare la lista di attesa per alloggi popolari che all’epoca era di trenta richieste per un totale di 5mila metri quadrati. Così Melasecche aveva proposto un investimento destinato all’ex edificio truppa della vecchia caserma Piave. Una semplice proposta che, nelle intenzioni dell’assessore, era stata vista come un possibile primo intervento per cominciare il lungo processo di recupero del grande immobile, di cui si parla vanamente da due decenni. A quel punto la palla è passata al Comune. La Giunta comunale, valutando che l’ipotesi di realizzare case popolari alla Piave fosse impopolare e politicamente non sostenibile, aveva rifiutato la proposta di Melasecche per bocca del vicesindaco Mazzi. E la proposta è decaduta perchè il Comune non ha presentato un progetto alternativo.