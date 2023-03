All’Itis ragazzi a lezione di educazione energetica

A lezione di educazione ‘energetica’, ma anche di stili sostenibili con gli studenti dell’Itis Franchetti Salviani che sono divenuti professori per qualche ora dei loro ‘colleghi’ più piccoli. Gli allievi delle classi 3I e 4H indirizzo Elettronico, in adesione alla campagna di sensibilizzazione di "M’Illumino di meno 2023", hanno incontrato le classi quarte del primo circolo didattico San Filippo a Città di Castello per illustrare loro alcune buone pratiche. Tra gli argomenti di questo incontro "stili di vita sostenibili e l’incentivazione dell’uso della bici con prove su pista di educazione stradale al ciclodromo comunale in collaborazione con la Polizia Municipale e l’Associazione Ciclistica cittadina".

Nel corso di questa giornata speciale i bambini di San Filippo hanno ospitato in classe una bici quindi hanno potuto anche testare questo mezzo tradizionale che era stato convertito in bicicletta a pedalata assistita dai ragazzi dell’indirizzo elettronico nel progetto "From Mountain Bike to E-mountain bike". La mattinata ha fatto sì che i giovani studenti potessero condividere insieme aspetti importanti sia per il rispetto della natura che per un sano divertimento.