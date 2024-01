All’istituto “Calvino“ trionfa la tecnologia

CITTÀ DELLA PIEVE - È sempre più una scuola 4.0 l’Istituto Calvino di Città della Pieve alle prese con un’importante trasformazione in chiave di innovazione digitale. L’Istituto superiore pievese, che comprende gli indirizzi scientifico, scienze applicate, linguistico, musicale e professionale per i servizi commerciali, ha infatti avviato il progetto “Calvino Classroom“, nell’ambito del Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi. Parte integrante di questo progetto è la riconfigurazione degli spazi dedicati a specifiche classi, che diventeranno laboratori per una didattica attiva, collaborativa, hands-on, supportata da strumenti adeguati. In queste nuove aule dinamiche e “ibride“, frutto della fusione degli spazi fisici e digitali, verrà potenziato l’uso delle tecnologie avanzate e verranno promosse metodologie di apprendimento innovative. Tra gli strumenti a disposizione degli studenti ci saranno kit per l’analisi del Dna, spettrofotometri, lavagne di vetro e-glass, visori 3D per fare lezioni “immersive“, proiettori olografici e stampanti 3D, una stazione podcast e un drone. A queste si aggiungeranno anche aule tematiche.