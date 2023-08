All’Ippodromo di Cesena la serata di gala del trotto

Andrà in scena domani a partire dalle 21 la serata di gala del trotto di mezza estate che rafforza il legame tra Città di Castello e l’ippodromo di Cesena. Ci sarà spazio anche per la solidarietà con la consegna del ricavato della raccolta fondi a favore delle popolazioni alluvionate, attivata nell’ambito del torneo di calcio in amicizia fra le squadre dell’amministrazione comunale, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed il contributo della Società Rionale San Giacomo. Il programma ricco e di elevato spessore tecnico di domani sera offrirà a tutti coloro che saranno a bordo pista ben sette premi made in Umbria e Altotevere col momento clou previsto con la sesta corsa, il “premio “Comune di Città di Castello”. In pista, a sugellare amicizia e decenni di collaborazione istituzionale di promozione dei territori, i sindaci di Cesena, Enzo Lattuca e Citta’ di Castello, Luca Secondi, assieme al Presidente della Società “Hippogroup” Cesenate, Massimo Umberto Antoniacci. Al sindaco di Cesena sarà poi consegnato il ricavato della raccolta fondi a favore delle popolazioni alluvionate nell’ambito del torneo di calcio in amicizia che ha visto scendere in campo allo stadio Bernicchi di Città di Castello, le squadre dell’amministrazione comunale, della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a cui si è aggiunta anche la Società Rionale San Giacomo, con una cospicua donazione. "Ringraziamo sentitamente il presidente del Rione San Giacomo, Federico Fiorucci – hanno precisato il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi e gli assessori, Letizia Guerri e Riccardo Carletti –tutti coloro che hanno dimostrato grande sensibilità. Un segnale concreto di amicizia che si rinnova".