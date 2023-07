All’improvviso ecco la grandine Chicchi come palle da tennis Danni ad auto e colture agricole

Nel primo pomeriggio di ieri una violenta grandinata ha interessato il territorio a nord dell’Altotevere tra San Giustino, Pistrino e parte della vicina Valtiberina toscana, provocando danni alla carrozzeria delle auto e alle coltivazioni agricole. Le foto di chicchi di grandine di diversi centimetri di diametro hanno invaso il web e raccontano di una grandinata eccezionale che in qualche caso ha persino rotto il vetro delle auto o compromesso coltivazioni agricole e orti. Si segnalano interi campi di tabacco danneggiati – in base a una prima stima – nelle aree di San Giustino, Citerna, Anghiari e Monterchi. Nel versante di Città di Castello non si segnalano danni.

Temperature leggermente più miti dal pomeriggio di ieri un po’ in tutto il comprensorio, una tregua dopo giorni caldissimi. Il caldo in vallata aveva raggiunto i 38 gradi "valori ragguardevoli, ma lontani dai 41 dell’agosto 2017. Fino a qualche giorno fa sembrava che il record potesse essere avvicinato o addirittura sorpassato, ma l’onda di calore fortunatamente non è riuscita a raggiungere con i suoi massimi la nostra zona, colpendo maggiormente il sudovest italiano", si legge nell’analisi di San Giustino Meteo del 19 luglio. Tra i fattori che hanno inciso nel contenimento delle temperature entro certi limiti, seppure caldi, quest’anno la tanta pioggia caduta che "ha mantenuto la vegetazione verde e rigogliosa, a differenza del 2017 quando era in corso una tremenda siccità". Week end con temperature più basse di qualche grado rispetto ai giorni scorsi e da lunedì previsto "nuovo e intenso impulso africano che questa volta si esaurirà però in un paio di giorni".