Allevatore trova un cavallo morto Trascina la carcassa con il pick up

Una notizia di cronaca tra insensibilità e raccapriccio. E’ successo a Sigillo, comune dell’hinterland eugubino nel cuore del parco naturale del Monte Cucco, una risorsa per l’intera regione e non solo, un riconosciuto paradiso del volo libero, ma anche luogo ideale per allevare animali allo stato brado. Un allevatore della zona ha scelto purtroppo un modo sbrigativo, ma onestamente molto discutibile, per recuperare un suo cavallo ritrovato morto, nella zona di lancio dei deltaplani. Una scoperta che li per li ha provocato un certo dolore, sopraffatto probabilmente presto dalla soluzione da adottare per recuperare la carcassa.

Vista la situazione, non ha pensato di chiamare i soccorsi e cheidere aiuto alle professionalità competenti, ma invece ha deciso alla fine per una operazione "autonoma", fatta in casa, utilizzando i mezzi a disposizione. L’uomo infati ha attaccato con una corda la carcassa dell’animale al suo pick-up per poi trascinarla per oltre sette chiilometri dal luogo dove è stata rinvenuta, fino a Sigillo, senza preoccuparsi più di tanto di quanto sarebbe accaduto durante il percorso, comprese le tracce, meglio la scia, di sangue lasciata durante il trascinamento.

Il singolare e macabro "funerale", privo purtroppo del rispetto dovuto ad ogni creatura, ha suscitato incredulità e polemiche, oltre ad una immediata riprovazione, in quanti lo hanno incrociato, dando il via ad un tam tam rilanciato, da quanto sembra, pure dei social.

Nel frattempo erano scattate anche le indagini da parte dei Carabinieri Forestali della stazione di Scheggia e Pascelupo che, sulla base di ricerche attivate rapidamente, sono riusciti, grazie alla approfondita conoscenza della zona ed agli elementi a disposizione, ad individuare l’ allevatore sanzionandolo per un ammontare complessivo di 4 mila euro. Un provvedimento che, non solo per la entità della sanzione, speriamo scoraggi in futuro il ripetersi di soluzioni simili in presenza di situazioni analoghe.

Che resti un precedente che funzioni ammonimento!