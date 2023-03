Allevamento nel mirino dei cittadini Domani il Consiglio comunale aperto

Si terrà domani alle 18 il consiglio comunale aperto, convocato su richiesta delle minoranze, per ascoltare le preoccupazioni dei cittadini in merito ad un insediamento produttivo riaperto nella zona di Acquatino. L’ordine del giorno infatti recita di una discussione in merito allo "stato di avanzamento di eventuale allevamento intensivo di tacchini eo polli sito in via Campodonico". Si tratta di una fabbrica che era rimasta chiusa per quasi un decennio e che, con lo sviluppo, si è ritrovata in mezzo ad una zona residenziale. Da qualche settimana però l’allevamento è tornato produttivo e sono ricominciate le preoccupazioni dei cittadini. In primo luogo a creare problemi agli abitanti del territorio c’è il cattivo odore. Viene messo in evidenza lo stato di ammaloramento dei capannoni, che non sarebbe in buono stato. I cittadini denunciano anche l’aria quasi irrespirabile per chi abiti nelle vicinanze, a causa del forte odore di ammoniaca. E poi il pensiero corre anche agli scarichi della struttura. Si ricorda infatti che dieci anni fa, finché la struttura rimase operativa, le conseguenze legate all’acqua per i cittadini furono diverse.

"Siamo in contatto con i cittadini e ci adopereremo affinché ci sia il rispetto dei parametri di legge per l’attività produttiva in questione", spiegano i consiglieri del gruppo Lega Umbria di Spello. Gli abitanti della zona intanto si stanno organizzando in un comitato e hanno avviato una raccolta firme. Non è escluso, inoltre, che sul caso ci possa essere attenzione anche l’attenzione della Regione.