Allerta sicurezza. Fontivegge vuole risposte

Fontivegge aspetta risposte. Dopo la furibonda rissa in piazza del Bacio, le spaccate e l’allarme sicurezza che torna a crescere, il quartiere attende la giornata di mercoledì, quando è stato convocato in Prefettura il tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tra i possibili provvedimenti che verranno messi in campo l’intensificazione dei controlli sui locali di intrattenimento nella zona di Fontivegge, in particolare su quelli del Broletto e di Piazza del Bacio, con la proposta di un’ordinanza che limiti gli orari di apertura dei locali notturni del quartiere e delle zone limitrofe, al fine di ridurre il rischio di comportamenti che possano degenerare in violenza.