Alle pari opportunità ci pensa il neosindaco

CORCIANO - Il primo cittadino dà l’esempio: sarò io, un uomo, ad occuparmi di pari opportunità. Il neosindaco di Corciano Lorenzo Pierotti ha conferito deleghe specifiche a tutti i consiglieri di maggioranza. In particolare: Andrea Bacelli: partecipazione dei cittadini e legalità; Veronica Munzi: qualità degli spazi pubblici e aree verdi; Danilo Mattaioli: centri storici; Antonio Cappelli: politiche Giovanili; Nicola Masiello: relazioni internazionali; Silvia Guasticchi: Diritto alla salute, disabilità e inclusione sociale; Stella Blancardi: transizione ecologica – sostenibilità; Fabio Bulletti: rischio idrogeologico e riqualificazione dei cimiteri; Andrea Braconi: innovazione tecnologica e transizione digitale e marketing territoriale; Federico Fornari: sviluppo del territorio e paesaggio; Mirco Fagioli: mobilità dolce. Non ha tenuto fuori neppure se stesso, assumendo in aggiunta alle deleghe che già ha (sicurezza, arredo urbano e infrastrutture, edilizia scolastica, sanità), le pari opportunità e le politiche di contrasto alla violenza di genere. "Credo di assoluto rilievo – la considerazione del primo cittadino – che sia un uomo ad occuparsi di un settore abitualmente conferito ad una consigliera".