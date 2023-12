Alle origini di Goldoni con lo spettacolo “Il primo servitore“

Alla scoperta di come nasce il testo più conosciuto e fortunato di Carlo Goldoni, quel “ll servitore di due padroni“ che diventerà lo spettacolo più famoso e rappresentato della storia del teatro di prosa italiano. Lo racconta “Il primo servitore“ (nella foto) che stasera alle 20.45 apre la stagione del Don Bosco di Gualdo Tadino e domani alle 21 va in scena alla Filarmonica di Corciano. Il soggetto è di Marco Gnaccolini, da un’idea di Michele Modesto Casarin, in scena Matteo Campagnol, Filippo Fossa, Aristide Genovese, Manuela Massimi, Alberto Olinteo, Anna Zago, Lia Zinno, la regia è di Michele Modesto Casarin. La storia si svolge in una Venezia licenziosa e violenta del ‘700 dove un giovane avvocato, Carlo Goldoni, è chiamato a lavorare su un caso di omicidio di un nobile veneziano. Viene assoldato da un famoso capocomico e Goldoni, che sogna una carriera nel teatro invece dell’avvocatura, si farà sempre più ammaliare dalle storie artistiche del capocomico. "Un racconto che miscela realtà e ricerca storica, con la fiction in forma di drammaturgia originale" dice Gnaccolini.