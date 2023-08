Grande appuntamento oggi a Perugia per il concerto finale della “Angela Hewitt International Piano Masterclass 2023”, in scena dalle 18 alle 20 all’Auditorium Marianum in Corso Cavour: si esibiranno dieci giovani e brillanti pianisti (d’età compresa tra i 14 e i 30 anni) provenienti da Canada, Italia, Inghilterra, Spagna, Olanda, Estonia e Australia, che proporranno un repertorio che spazia da Bach a Bartok. Il concerto conclude la masterclass intenzionale che la celebre pianista (ideatore del Trasimeno Music Festival) ha tenuto ha Perugia dal 16 agosto). Ingresso gratuito, prenotazioni alla mail: [email protected]